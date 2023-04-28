الجيش: تمكنت قواتنا من صد وتدمير هجوم المتمردين على قوات الدفاع الجوي بجبل أولياء، وتم تدمير ٩ عربات قتالية واستلام إثنين رشاش مضاد للطائرات وأسلحة ومعدات مختلفة، وهربت فلول المتمردين مخلفين وراءهم عددا كبيرا من القتلى والمصابين أخبار السودانأهم الاخبار By alsudani On 28 أبريل, 2023 3:17 م - 0 شارك نشر الخبراضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)