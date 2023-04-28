الجيش: تمكنت قواتنا من صد وتدمير هجوم المتمردين على قوات الدفاع الجوي بجبل أولياء، وتم تدمير ٩ عربات قتالية واستلام إثنين رشاش مضاد للطائرات وأسلحة ومعدات مختلفة، وهربت فلول المتمردين مخلفين وراءهم عددا كبيرا من القتلى والمصابين