الجيش يكشف تفاصيل خرق الدعم السريع للهدنة واستباحتهم للخرطوم

الخرطوم: السوداني

اوضح الجيش السوداني، انه تواصلت اليوم عمليات إجلاء رعايا بعض الدول عبر مطاري بورتسودان ووادي سيدنا وشملت رعايا من “أندونيسيا، تركيا، مصر، سوريا والهند”. وابان بانه حوالي الساعة ٢٠: ٧ صباحاً تعرضت طائرة إجلاء تركية طراز C130 لنيران المضادات الأرضية للمتمردين فوق منطقة قري وأثناء قربها لمطار وادي سيدنا مما تسبب في حدوث أضرار للطائرة وإصابة أحد أفراد طاقمها، وهبطت الطائرة بسلام.

وقال الجيش: “بالرغم من موافقتنا على تمديد الهدنة المقترحة من الجانبين الأمريكي والسعودي إلا أن المتمردين إستمروا في خرقها، مما تطلب التعامل العسكري مع هذه الخروقات والتي تتمثل في:

* إستمرار القصف العشوائي بدانات الهاون في بحري وأم درمان والخرطوم لإجبار السكان المدنيين على إخلاء هذه المناطق لاستخدامها كمرابض للمدافع وفتح القناصة على أسطح البنايات العالية منها.

* كسر ونهب بنك أم درمان الوطني فرع جبرة وبنك النيل والبنك المصري فرع الموردة، مع حجز وإعتقال أطقم حراسة هذه البنوك إضافة إلى محاولة نهب بنك السودان فرع الخرطوم وعند تصدي قواتنا لهم، قاموا بإضرام النيران على البنك والهروب.

* أبلغت وزارة الصحة بسيطرة المتمردين على مستشفى الخرطوم بعد طرد الكوادر الصحية وإدخال أسلحة وجنود للمستشفى.

* نهب الوقود من الطلمبات التجارية بجانب كسر ونهب بعض المحلات التجارية بمنطقة السوق العربي إضافة إلى محلات تجارية بمناطق مختلفة بولاية الخرطوم، بجانب نهب عمارة الذهب بالسوق العربي.

* قامت المليشيا المتمردة بإحتلال مدرسة الخير الحاج موسي غرب كلية الجريف ومدارس أخرى بشرق النيل وتحويلها لثكنات عسكرية ومواقع للمدافع.

* إستمرار القصف العشوائي بمحيط قيادة منطقة بحري العسكرية والقيادة العامة والهجوم على قيادة قوات الدفاع الجوي بشارع (٦١) وموقع بالدفاع الجوي بجبل أولياء، والذي كبدت فيه قواتنا المتمردين خسائر كبيرة واستولت على مدرعة إماراتية وإثنين مدفع ثنائي وتدمير عدد كبير من عربات الدفع الرباعي.

* رصدت قواتنا إشتباك بين المتمردين مع بعضهم البعض صباح اليوم بمنطقة بري.

* رصدنا إستمرار هروب أعداد كبيرة من المتمردين على متن سيارات نقل مدنية وبعض سيارات اللاندكروزر.

* تؤكد القوات المسلحة لشعبنا أنها مستمرة في أداء واجبها الوطني المقدس ودحر التمرد مع التزامها كقوات محترفة بقواعد الإشتباك والقانون الدولي الإنساني”.