وزارة الصحة تصدر إرشادات للمواطنين حول كيفية التعامل مع جثث الحرب

الخرطوم: السوداني

أصدرت وزارة الصحة الإتحادية، إرشادات توضح كيفية تعامل المواطنين مع الجثث الموجودة في المناطق المتعددة والتي تكون بعيدة عن السلطات الصحية.

وقالت وزارة الصحة:

* أولا الاشخاص الذين يتعاملون مباشرة مع الجثث لابد يرتدوا ملابس واقية، اقلاها القفازات والكمامات مع تغطية الاحذية بأكياس بلاستيكية”.

* ثانيا إذا كانت الجثة متعفنة لابد من رشها بالمبيدات المتوفرة في المنطقة.

* ثالثا ترقيم الجثامين وكتابتها في دباجات (قطعة ورق مقوى) وضعها بالقرب من الجثة ثم تصوير الجثة حتى لو بكاميرا الموبايل من عدة اتجاهات ولازم الصورة تكون واضحة وبداخلها الدباجة الموجود بها الرقم التعريفي للجثة.

* رابعا تفتيش ملابس المتوفي وتحريز كل مقتنياته واذا تم وجود بطاقة باحدى جيوبه يتم وضع الاسم الموجود على البطاقة في الدباجة التي عليها الرقم التعريفي.

* خامسا هذه الجثث لا تنزع منها ملابسها فاذا كانت غير متعفنة يتم غسلها بنضح الماء عليها فقط، وإذا كانت متعفنة فليس بالضروري هذه الخطوة. وتكفن هذه الجثث وكل جثة تدفن على حدى ويتم كتابة الرقم التعريفي للجثة ويوضع في باقة بلاستيكية (كرستالة) ويحكم غفلها ويتم دفنها مع الجثة.

وأضافت الوزارة: “يوضع شاهد لكل قبر ويكتب عليه الرقم التعريفي للجثة.. يتم تجميع هذه البيانات وتسليمها لاي مكتب لوزارة الصحة في اي منطقة في البلاد”.