عاجل: اللجنة الدولية للصليب الأحمر تُعلن عن وصول شحنتها الأولى إلى ميناء بورتسودان، تحتوي على 8 أطنان من المواد الطبية الطارئة للمستشفيات، وسيوفر الهلال الأحمر السوداني الرعاية الطبية للجرحى في القتال