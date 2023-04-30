(السوداني) تنعي والدة الزميل خالد عويس

رئيس التحرير الأستاذ عطاف محمد مختار وأسرة (السوداني) يشاطرون، الزميل الإعلامي خالد عويس، مدير مكتب قناة سكاي نيوز عربية بالسودان، الأحزان في وفاة والدته المغفور لها بإذن الله تعالى

الحاجة/ بخيتة محمد ساتي فقير عمر

التي انتقلت إلى جوار ربها يوم 27 أبريل 2023 في “البشاقرة شرق” ولاية الجزيرة.

والعزاء موصول لأسرتها الصغيرة وأسرتها الكبيرة الممتدة وعارفي فضلها من الأصدقاء والجيران والمعارف.

اللهم ارحمها برحمتك الواسعة، وأكرم نُزُلها ووسِّع مدخلها. اللهم أنزلها منازل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وألهم أولادها وأهلها وصحبها الصبر وحُسن العزاء.

(إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)