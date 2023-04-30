استهداف مليون فدان للعروة الشتوية بمشروع الجزيرة

الخرطوم: رحاب فريني

أعلن محافظ مشروع الجزيرة والمناقل بالإنابة، المهندس إبراهيم مصطفى، عن استهداف مساحة مليون فدان للعروة الصيفية 2023 – 2024م بمشروع الجزيرة والمناقل، منها 300 ألف فدان بمحصول القطن، إلى جانب زراعة 400 ألف فدان بمحصول الذرة، و300 ألف فدان بمحاصيل الفول السوداني والصويا والجنائن والخُضر الصيفية، مُؤكِّداً أنّ الإدارة العليا بالمشروع تبذل مساع جادة لتوفير مصادر تمويلية، واستنفار القطاع الخاص للدخول في شراكات تعاقدية مع المُزارعين لزراعة تلك المساحات.

وأمّن لدى اجتماعه ببركات بمديري الإدارات وعدد من قيادات العمل في المشروع، على أهمية تضافر الجهود وتكامل الأدوار لنظافة الغيط من الأشجار وإزالة شجرة المسكيت والالتزام الصارم بالدورة الزراعية لتأمين الاحتياجات المائية لكل المحاصيل، داعياً إلى ضرورة ترشيد أوجه الصرف في هذه المرحله نسبةً للظروف الاقتصادية الراهنة.