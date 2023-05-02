حميدتي من تحت (الشدرة)!

العمليات العسكرية التي تقودها القوات المسلحة ضد تمرد قوات حميدتي تشارف على نهاياتها.

في هذه الأثناء، ينشط مبعوث الأمم المتحدة فولكر بيرتس في إحياء التفاوض بين البرهان وحميدتي عبر الوساطة الأمريكية السعودية التي أعلن عنها بحجة إنهاء الحرب.

الأمم المتحدة تؤكد تواصلها بين الطرفين وموافقتهما على الحوار، بل حددت أن يكون بالمملكة العربية السعودية أو جوبا، فيما ينفي الطرفان القبول بالمبادرة إلا وفق شروط.

الشروط التي ذكرها القائد العام عبد الفتاح البرهان ثم الفريق كباشي تمثل رؤية الجيش والذي يسيطر الآن على أرض المعركة.. لا تفاوض إلّا بتسليم الجنود والعتاد للقوات المسلحة، وأن الحوار سيكون فقط حول الممرات الإغاثية والهُدنة للأوضاع الإنسانية.

قائد المليشيا حميدتي يشترط وقف إطلاق النار وبناء الثقة مع من أسماهم شرفاء القوات المسلحة.

في مثل هذه الحروب قد يضطر الجيش لدخول مفاوضات حتى وإن كان متقدماً نوعاً ما في موقفه القتالي برفع سقف شروطه على العدو، لكن الآن الجيش هو المسيطر على الأوضاع، ولن يقبل فكرة البحث عن حلول مع قوات متمردة أصبحت خارجة عن القانون، خاصّةً وأنّ القتال أصبح منحصراً في رقعة جغرافية صغيرة جداً من ولاية الخرطوم، ولا توجد لديه أي أسباب لتنفيذ أجندة فولكر ومن معه من الدول عربية كانت أم أجنبية والرجوع لما بعد 15 أبريل.!

المبادرة المقترحة لم يعلن عن تفاصيلها للرأي العام وللشارع المُساند للقوات المسلحة، لكن تشير التسريبات إلى أنها ستناقش تفاصيل دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة، بجانب وضعية قائد القوة حميدتي ونائبه عبد الرحيم دقلو وبقية القيادات العليا (من بقي منها حياً)، وتناقش أيضا الظروف الإنسانية، وإمكانية العودة للحوار السياسي مع القِوى السياسية الموقعة على الاتفاق الإطاري.

باختصار، فإنْ هدف المبادرة هو محاولة إنقاذ الاتفاق الإطاري وعودة القوى السياسية نفسها لتكوين حكومة مدنية وتحقيق التحول الديمقراطي على طريقة ما يطلبه المجتمع الدولي وبنفس شروطه التي أدت إلى الكارثة.

هي ذات الفزاعة والنغمة التي يعزف عليها المتمرد حميدتي حتى أمس من تحت الشجرة.. الرجل وكأنه لا يعلم ما حَلّ بقواته من موتٍ، لازال يُحاول في إقناع الجميع بأنه مُنقذ الديمقراطية ومحقق التحول الديمقراطي وكاتب الإعلان الدستوري المفضي لحكومة مدنية.. قد لا يكون هنالك ماخذ على ادّعاءات حميدتي الذي قد لا يفقه حتى معنى الكلمات التي ينطقها في هذا الخُصوص، لكن المأخذ على مصدقيه من القوى السياسية التي تركض خلفه على أمل أن يحقق لها مبتغاها في الوصول لكرسي الحكم.

من مفارقات الأعذار أن يطلق حميدتي على القوات المسلحة السودانية صفة الجيش الانقلابي، ناسياً أنه نفّذ عملية انقلابية فاشلة حمل من خلالها السلاح إلى داخل القيادة العامة وإلى غرفة قائد الجيش ببيت الضيافة في أكبر عملية خيانة وغدر يشهدها السودان، مما جعل الفريق أول البرهان يحمل كلاشنكوف وينضم إلى حرسه الشخص مُقاتلاً، تلك العملية التي استشهد فيها أكثر من ثلاثين من خِيرة أبناء السودان.

إذا ارتضت القيادة العليا ممثلة في الفريق أول البرهان والفريق أول كباشي وبقية القيادات أن تجلس مع قيادة المتمردين على طاولة التفاوض مُؤكّد أنها ستفقد القاعدة الشعبية التي استعادتها مؤخراً بعد دحر مليشيا الدعم السريع.!

مليشيا الدعم السريع قامت بأبشع الجرائم الإنسانية في حق الشعب السوداني.. قتلت المئات ولن يتوقّف عدد المدنيين عند ٤٧٩ شخصاً بخلاف المئات من ضباط وجنود القوات المسلحة، وحتى أعداد القتلى في صفوفها من الشباب السوداني المُغرر بهم.

المتمردون أحالوا الخرطوم إلى مدينة أشباح هجرها السكان.. قد يصل عدد الفارين من الحرب إلى دول الجوار ٨٠٠ ألف شخص، هذا بخلاف الذين هربوا إلى الولايات الآمنة.

المُتمرِّدون نهبوا البنوك والمصانع والشركات والأسواق وحرقوها.. احتلوا منازل المواطنين وطردوهم منها.. فظائع ارتكبوها في عدة أيام ستظل باقية في النفوس دهوراً.

كان المتوقع أن تعلن الأمم المتحدة مليشيا الدعم السريع قوات إرهابية متمردة وتفرض على قائدها عقوبات دولية بما ارتكبته من فظائع وجرائم، كذلك الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية.!

من حق الجيش الذي يُقاتل في الميدان عن شرف الوطن، أن يرفض أي مبادرات تُفرض عليه رقابة دولية لوقف إطلاق النار، وأن يرفض أي تفاوض يساوي بينه وبين قوة متمردة خارجة عن القانون.!

نعم للهُدنة وللممرات الآمنة للظروف الإنسانية، أما مبادرات تعيد حميدتي من تحت الشجرة محمولاً على ظهر دبابة إلى القصر الجمهوري والقيادة العامة، فهي مرفوضة وستجد مقاومة عنيفة من الجيش المُقاتل ومن سنده الشعبي..!!