(٤٧٥) ضابطاً وجندياً ينسلخون من الدعم السريع ويُسلِّمون أنفسهم لقيادة الفرقة (١٤) مشاة كادُقلي

كادُقلي: سونا

انسلخ سبعة من الضباط برتبة نقيب و(٤٦٨) جندياً اليوم من قوات الدعم السريع، وسلّموا أنفسهم لقيادة الفرقة (١٤) مشاة اللواء (٥٥) كادُقلي.

وقال قائد الفرقة الـ(١٤) مشاة، اللواء الركن فيصل مختار الساير، إنّ انسلاخ القوة من قوات الدعم السريع وانضمامهم لقوات الشعب المسلحة، أتى استجابةً لنداء القائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وتحكيماً لصوت العقل.

وقال الساير إنّ المعركة ليست ضد قوات الدعم السريع، إنما هي صراع للأفكار من عائلة المتمرد دقلو وجزء من المأجورين، مؤكداً أنّ الهدف من الحرب تفكيك السودان إلى دويلات، وقال إنّ القوات المسلحة قادرةٌ لحسم كل عدو يتربّص بتراب هذا الوطن ومُكتسباته.

من جانبه، أشاد العميد الركن محمد علي فضل الله قائد اللواء (٥٥) بالقوة التي استجابت لصوت العقل ونداء القائد العام والانضمام لقوات الشعب المسلحة، مُناشداً البقية أيضاً بتحكيم العقل من أجل مصلحة البلاد.