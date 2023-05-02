إحباط محاولة هروب موقفين بسجن مدني

مدني: عمران الجميعابي

أحبطت قوات شرطة ولاية الجزيرة محاولات لهروب موقفين بسجن ودمدني مساء اليوم، بأدوات مكافحة الشغب وإطلاق أصوات الرصاص في الهواء.

وأكد مصدر شرطي ل(السوداني) ان شرطة السجون خلال الفترة الماضية ظلت تسيطر علي المحاولات الخجولة لعدد من الموقفين علي ذمة قضايا مختلفة للهروب من السجن، واعلن ان الوضع تحت السيطرة تماما تجاه اي محاولات للهروب موكدا في ذات الوقت ان الوضع داخل السجن مستقر تماما من ناحية انتظام الوجبات وتوفير الرعاية الطبية والأدوية.

يذكر ان مساء اليوم شهدت مدينة ودمدني سماع دوي رصاص قوي ما اصاب مواطني ودمدني بالهلع على خلفية إحباط محاولة هروب لموقفين بسجن ودمدني.