وزير الزراعة والغابات لـ(السوداني): لا توجد فجوة غذائية في جميع المنتجات الزراعية

الخرطوم: رحاب فريني

أكد وزير الزراعة والغابات المكلف د. أبو بكر عمر البشرى، عدم وجود أية فجوة غذائية في جميع المنتجات الزراعية حتى الآن.

وأكد في تصريح خاص لـ(السوداني) استعدادهم للموسم الصيفي 2024م، وقال: نسعى مع وزراء الزراعة بالأقاليم والولايات للإسراع بتوفير التقاوي المحسنة، لجهة أنها أساس الإنتاج.

وعن الموسم الزراعي 2022 – 2023م، أكد وزير الزراعة أن الموسم الصيفي 2023م كان مطمئناً، وكشف عن زراعة 55 مليون فدان من محاصيل العروة الصيفية بجانب الخضر والفاكهة، وأوضح أنه تمت زراعة مساحة 23 مليون فدان بمحصولي الذرة والدخن، مشيراً إلى إنتاج حوالي 8 ملايين طن من الذرة والدخن.

وقال إن احتياج السودان للمحصولين لا يتعدى 5.5 مليون طن بفائض قدره 2.5 مليون طن، وكشف عن أن وزارة الزراعة فتحت صادر الذرة بجملة 1 مليون طن حتى لا يتدنى سعر الذرة ويتضرّر المنتجون، كاشفاً عن ارتفاع إنتاجية البرتقال السوداني لأكثر من 650 ألف طن غطت السوق المحلي خلال شهر رمضان، مؤكداً إيقاف استيراد البرتقال من الخارج دعماً للمنتج المحلي، مبيناً ارتفاع إنتاجية محصول البصل مما تسبب في تدني أسعاره، حيث بلغ سعر جوال البصل 5000 جنيه، مؤكداً فتح صادر البصل لحماية المنتج.

وعن الموسم الشتوي 2023م، قال البشرى، تمت زراعة 535 ألف فدان من القمح، وبلغ إنتاج القمح في بعض المشاريع 30 جوالاً للفدان، معرباً عن أمله في استتباب الأمن بالبلاد ليسهم مزارعو السودان في إطعام أهلهم، وأضاف أنّ الإطعام يسبق الأمن.