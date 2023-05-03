الجيش يوافق على مقترح الإيقاد الجديد حول الأزمة السودانية

الخرطوم: السوداني

قال الجيش السوداني، ان الإيقاد تقدمت، بمقترح جديد يتمثل في تمديد الهدنة الحالية لمدة أسبوع، وتسمية ممثل من كل جانب للتباحث حول الهدنة مع الآلية رفيعة المستوى؛ المكونة من رؤساء كل من جمهورية جنوب السودان وكينيا وجيبوتي، على أن يجرى هذا الحوار في أي دولة يتم التوافق عليها مع الآلية.

وأبدى الجيش موافقته على المقترح انطلاقا من مبدأ الحلول الإفريقية لقضايا القارة، ومراعاة للجوانب الإنسانية للمواطنين، مع أخذه في الاعتبار المبادرة الأمريكية السعودية الجارية. وأضاف: “نأمل أن يلتزم المتمردون بمتطلبات الهدنة المقترحة”.