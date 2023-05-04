الجيش: المتمردون حاولوا الهجوم على قيادة منطقة بحري العسكرية

الخرطوم: السوداني

قال الجيش السوداني، ان قواته اشتبكت فجر اليوم مع المتمردين الذين حاولوا الهجوم على قيادة منطقة بحري العسكرية.

واضاف الجيش: “تلقى العدو عقابا حاسما وتشتت قواته مابين قتيل وجريح وهارب، دمرت قواتنا عدد من العربات القتالية للمتمردين واستلمت خمسة عربات تركها العدو في ميدان المعركة. دمرت قواتنا (٨) عربات قتالية واستلمت (١١) عربة، واستلام راجمة كاتيوشا وأجهزة اتصال وجاري الحصر”

ونوهت القوات المسلحة المواطنين بالابتعاد عن مواقع الاشتباكات وعدم التعامل مع الأجسام المعدنية الغريبة حرصا على سلامتهم لحين وصول الفرق الفنية المتخصصة لسحبها والتعامل معها.