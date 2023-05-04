الجيش يكشف تفاصيل انتهاكات الدعم السريع

الخرطوم: السوداني

أوضح الجيش السوداني، الموقف العملياتي بجميع أنحاء السودان، وابان ان كل المدن والمناطق العسكرية مستقرة وهادئة عدا أجزاء من منطقة العاصمة ومدينة الأبيض بولاية شمال كردفان.

وقال: “تواصل خرق المتمردين للهدنة المعلنة منذ صباح اليوم، وذلك بالهجوم على منطقة بحري العسكرية فجر اليوم، وقد تم دحرهم وتكبيدهم خسائر كبيرة. حاول العدو منتصف نهار اليوم الهجوم على قيادة منطقة العاصمة المركزية بالخرطوم وتصدت له قواتنا بنجاح وحاليا تسيطر عليها قواتنا بالكامل”.

وأضاف الجيش: “تعرضت مدينة الأبيض وقيادة الفرقة الخامسة مشاة (الهجانة) لهجوم غادر من المتمردين نهار اليوم، وقد تم سحق العدو وتكبيده خسائر كبيرة جارى حصرها ويقوم رجال الهجانة حاليا بمطاردة فلول العدو خارج المدينة.. يجري رصد تجمعات للمتمردين في مناطق ببحري وشرق الخرطوم جاري متابعتها بدقة وقواتنا في كامل جاهزيتها للتصدي لأي مغامرة جديدة”.

ومضى في القول: “تواصلت أيضا الممارسات الإرهابية للمتمردين وذلك بنهب البنوك التجارية والمحلات، كما استولوا على مستشفى التوليد بأم درمان وطردوا المرضى وحولوه لموقع عسكري، كما قاموا بتعطيل عمل هيئة الإمدادات الطبية المركزية مما أدى إلى توقف الإمداد الدوائي بجميع أنحاء البلاد.. وفي إطار عمليات التخريب الواسعة للمرافق الخدمية بالبلاد، قام المتمردون بإجبار بعض المهندسين على تعطيل محطات التحكم الرئيسية للكهرباء والمياه مما أدى إلى انقطاعها عن مناطق واسعة من البلاد”.

ونوه الجيش المواطنين بالإبتعاد عن مواقع الإشتباكات وعدم التعامل مع أي أجسام غريبة لحين وصول الفرق الفنية المختصة للتعامل معها حفاظا على سلامتهم.

وجدد الدعوة للمتمردين بالكف عن التمادي في التمرد على الدولة، والاستفادة من عفو السيد القائد العام بالتبليغ لأقرب قيادة أو وحدة عسكرية.