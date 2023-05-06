الحرية والتغيير ترحب بنجاح المبادرة السعودية الأمريكية وبدء التفاوض بين الجيش والدعم السريع بجدة

الخرطوم: السوداني

أعلنت قوى الحرية والتغيير؛ ترحيبها بنجاح المبادرة السعودية الأمريكية وبدء التفاوض بين ممثلي القوات المسلحة والدعم السريع، بمدينة جدة.

وقالت في بيان لها: “نأمل أن ينتصر الطرفان لصوت العقل والحكمة بالتوافق على وقفٍ عاجل ودائم لإطلاق النار وإخلاء المناطق السكنية والمرافق العامة من الوجود العسكري لمعالجة الأوضاع الإنسانية الكارثية، وبما يمهد لاعتماد المسار السياسي السلمي لاسترداد التحول المدني الديمقراطي والمحافظة على وحدة بلادنا وأمنها واستقرارها وحرية شعبها وكرامته”.

وأضافت: “نتقدم بالشكر للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية على جهودهما الحميدة، ونؤكد أنّنا سنواصل السعي، لتعزيز فرص نجاح المسار السلمي، بالتنسيق مع القوى المدنية المناهضة للحرب والتواصل المستمر مع قيادة القوات المسلحة والدعم السريع ومع الأسرة الإقليمية والدولية.. فلتتوحد إرادة السودانيين لإنهاء هذه الحرب الذميمة لإنقاذ بلادنا من ويلاتها وتداعياتها”.