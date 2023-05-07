100 مليون دولار من خادم الحرمين لاغاثة الشعب السوداني

الخرطوم: السوداني

وجه خادم الحرمين الشريفين، سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بتقديم مساعدات متنوعة (إغاثية وإنسانية وطبية) بقيمة 100 مليون دولار أمريكي عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للشعب السوداني، نظرا للأوضاع الراهنة التي يعاني منها الشعب السوداني.

وقال الرئيس العام ان خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- حريصين على رفع معاناة الشعب السوداني واستشعارا للأوضاع الراهنة التي يعاني منها الشعب السوداني الشقيق، فقد صدرت التوجيهات السامية الكريمة بدعم الشعب السوداني في الظروف الانسانية الحرجة التي يمر بها حاليا.