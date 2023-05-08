لجان مقاومة كافوري: الدعم السريع يواصل نهجه الغاشم في توزيع الموت على الطرقات

الخرطوم: السوداني

اعلنت لجان مقاومة كافوري، أنَّ الفوضى مستمرة في حصد الأرواح البريئة. ووجهت اتهامات صريحة لقوات الدعم السريع بارتكابه للجرائم.

وقالت لجان مقاومة كافوري في بيان لها: “مواصلةً في نهجها الغاشم، تستمر مليشيات الدعم السريع في توزيع الموت على الطرقات، صباح اليوم وفي حادثة بشعة قام جبناء من المليشيا بالتعدي العنيف على منزل العم سعد الدين القابع بحي كافوري مربع 6 زهقت على إثره روح المرحوم واحد أفراد عائلته”.

وأضافت: “في لجنة مقاومة كافوري نرفض وندين ما يتعرض له الحي من ظلم وقتل وترويع على أيدي هؤلاء المجرمين. ندعو مواطني الحي لأخذ الحيطة والحذر الشديدين سائلين المولى عز وجل الحفظ والأمان. لا يسعنا إلا نقول لا حولا ولا قوة إلا بالله و الرحمة والقبول الحسن للموتى نحتسبهم شهداء انتقلوا إلى ربهم وهم يدافعون عن عرضهم ومالهم”.