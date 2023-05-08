الجيش: بشأن ما ورد في القبض على عربة إسعاف يقودها اثنين من لجان المقاومة ببحري خرجت من منطقة يتواجد بها المتمردون، نوضح أنه جرى إطلاق سراحهما صباح اليوم بعد التحقق منهما وننوه إلى ضرورة التنسيق مع قواتنا في حالة التحركات المماثلة لتفادي أي لبس