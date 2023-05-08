البرهان لرئيس الإتحاد الإفريقي: قائد الدعم السريع المتمردة استعان بمرتزقة من بعض الدول

الخرطوم: السوداني

تلقي رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، اليوم إتصالاً هاتفياً من رئيس الاتحاد الافريقي رئيس جمهورية جزر القمر غزالي عثماني.

حيث تطرق اللقاء لجهود حل الأزمة في السودان لاسيما المفاوضات الجارية حالياً في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وأطلع البرهان، رئيس الإتحاد الإفريقي، على الأفعال الإجرامية التي تقوم بها مليشيا الدعم السريع المتمردة وقيام قائدها بالإستعانة بمرتزقة من بعض الدول – بحسب ما اورده إعلام مجلس السيادة.

وأكد البرهان جاهزية حكومة السودان لأي مبادرة من شأنها وقف النهب والسلب وتخريب البنية التحتية في البلاد.

من جانبه أكد رئيس الإتحاد الإفريقي دعمه لمفاوضات جدة ووعد بارسال مبعوث خاص من الإتحاد الافريقي للمشاركة فيها مبينا أنه سيقوم أيضا بتعين مبعوث خاص له بالسودان.

ودعا رئيس الإتحاد الإفريقي إلى ضرورة وقف اطلاق النار وفتح المسارات الامنة للمساعدات الإنسانية حتى تصل لمستحقيها.