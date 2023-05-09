البرهان يتلقى إتصالاً هاتفياً من أردوغان

الخرطوم: السوداني

تلقى رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، إتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. تم فيه إستعراض مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. ورحب الرئيس التركي بزيارة المبعوث الخاص لرئيس المجلس السيادي لتركيا.

وشكر رئيس مجلس السيادة الرئيس التركي على إتصاله وإطمئنانه على تطورات الأوضاع في السودان. موضحا أن حكومة السودان منفتحة على أي مبادرة من شأنها المساعدة في التخفيف على الشعب السوداني من وطأة الأعمال الوحشية التي يرتكبها متمردو مليشيا الدعم السريع.

من جانبه أعرب الرئيس التركي عن شكره لحكومة السودان على تقديمها الدعم للسفير والجالية التركية وموافقتها على نقل السفارة لبورتسودان. وطلب أردوغان في نقل بقية الجالية التركية من الخرطوم ونيالا إلى بورتسودان.