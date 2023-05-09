الجيش: اشتبكت قواتنا مع مجموعة من المليشيا المتمردة أثناء تمشيط منطقة موقف جاكسون وتم تدمير عدد من العربات القتالية والاستيلاء على أسلحة وأسر عدد من المتمردين ولاذ البقية بالفرار، كما قامت قواتنا بتدمير شاحنة ذخيرة للمتمردين بالقرب من كوبري المك نمر