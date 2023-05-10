مفوضية العون الإنساني تدير عمليات تنسيق الإغاثة والدعم مع المنظمات الدولية والعربية من ود مدني

ود مدني: السوداني

نقلت مفوضية العون الإنساني، مقر إدارتها إلى مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة، عقب أحداث الحرب الأخيرة.

وقالت المفوضية لـ(السُّوداني) إنها أكملت تنسيقها مع المنظمات الدولية والعربية والإسلامية، حيث تقوم حالياً بإدارة عمليات الإغاثة والدعم لمساندة متضرري أحداث الحرب التي تدور في السودان، وأكدت جاهزيتها لتذليل العقبات التي تُواجه المنظمات في القيام بواجباتها.

وشكرت المفوضية، الجهود والإعانات المستمرة من الدول الصديقة والمنظمات لتقديمها كافة الدعم والإغاثة للمتضررين في السودان جرّاء الأحداث الأخيرة.

وقالت مسؤول رفيع بمفوضية العون الإنساني لـ(السُّوداني): “أزمة أدوية مرضى الكُلى في طريقها نحو الحل الشامل، قُمنا الآن بتوفير إمداد أسبوع للمراكز، ورفعنا قائمة الأدوية المطلوبة بالتنسيق مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية ونتوقع وصولها للسودان خلال 72 ساعة، وننسق حالياً لإكمال كافة قوائم أدوية الأمراض المُزمنة والمُنقذة للحياة”.

وأكدت المفوضية، إكمالها لكافة ترتيبات الاستقبال للجسور الجوية والبحرية، للإغاثات والإعانات الدولية، وأوضحت أنها تنسق مع كافة الجهات حالياً لرسم المسارات الآمنة التي سيتم عبرها توزيع الإعانات للمتضررين والمستشفيات والمراكز الطبية.