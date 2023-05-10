الجيش: مليشيا الدعم السريع تواصل الانتهاكات والأعمال الإرهابية والخطف ونهب الممتلكات العامة والخاصة وانتهاك حرمات المنازل والتخريب الواسع لمرافق الخدمات ونهب البنوك والقصف العشوائي والاستيلاء على عدد كبير من المستشفيات وتحويلها إلى مقرات عسكرية

* الجيش: نفذت قواتنا عملية تمشيط واسعة في بحري تخللتها اشتباكات مع المتمردين تكبدو فيها مئات القتلى وتدمير عشرات العربات المسلحة وإزالة العديد من ارتكازات العدو بالمنطقة

* نصبت مجموعة من قواتنا كمين ناجح لمتحرك للمليشيا المتمردة جنوب بحري وتمكنت من تدمير (سبعة) عربات مسلحة والأستيلاء على (ستة)

* تستمر المليشيا المتمردة في إحتجاز إعلامين بمقر الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون منذ ١٥ أبريل٢٠٢٣م