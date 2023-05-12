الحرية والتغيير ترحب بالتوقيع على إعلان الالتزام بحماية المدنيين بين الجيش الدعم السريع

الخرطوم: السوداني

رحبت قوى الحرية والتغيير بالتوقيع على إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان بين وفدي القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية مساء أمس.

وقالت الحرية والتغيير ان التوقيع على هذا الإعلان خطوة أولى مهمة صوب إنهاء الحرب الدائرة في البلاد منذ ١٥ ابريل الماضي، وحثت الطرفين على الالتزام الصارم والجاد بما اتفق عليه، والمضي قدماً للأمام وصولاً لوقف دائم ونهائي لإطلاق النار وانهاء الخلافات بالحوار بعيداً عن استخدام للعنف والقوة المسلحة.

واضافت في بيان لها: “نتقدم بوافر الشكر والتقدير لأصدقاء الشعب السوداني من المجتمع الإقليمي والدولي وللمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص لدورهم وجهودهم في رعاية المفاوضات بين الطرفين والتوصل لإعلان المبادئ الذي وقع عليه الطرفين ونتطلّع لإستكمال هذا الجهد لحين الوصول لوقف شامل ودائم ونهائي وتحقيق تطلُّعات الشعب السوداني في الإنتقال المدني الديموقراطي والإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود لجيش مهني وقومي واحد ملتزم بواجباته الدستورية وخاضع لأجهزة الحكم المدنية ولا علاقة له بالسياسة”.

ومضت في القول: “نتقدم بكامل العرفان للشعب السوداني في كل أنحاء البلاد وخارجها على صمودهم في وجه هذه المحنة، ونؤكد لهم أن وقفتهم القوية من أجل إنهاء هذه الحرب، وإعادة السلام لبلادنا ستؤتي ثمارها لا محالة قريباً، وننقذ سوداننا الحبيب من هذه المأساة، ونستعيد طريق بناءه ورخاءه كتفاً بكتف عاجلاً لا آجلاً.. والنصر حليف شعبنا في خاتمة المطاف”.