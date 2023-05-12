الآلية الثلاثية ترحب باتفاق جدة وتشدد على ضرورة أن يقدم الطرفان تعليمات واضحة إلى الرتب الدنيا للالتزام بتسهيل المرور الآمن للمساعدات الإنسانية والانسحاب من المستشفيات

الخرطوم: السوداني

رحبت الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والإيغاد؛ بتوقيع إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان من قبل الجيش والدعم السريع، في جدة بالمملكة العربية السعودية.

واوضحت الآلية الثلاثية الإعلان بأنه خطوة أولى مهمة نحو التخفيف من المعاناة الإنسانية وحماية حياة وكرامة المدنيين في السودان. وحثت الآلية الأطراف على بذل كل جهد على الفور لترجمة هذه الالتزامات إلى عمل هادف على أرض الواقع.

وشددت الآلية الثلاثية على ضرورة أن يقدم الطرفان تعليمات واضحة لا لبس فيها إلى الرتب الدنيا للالتزام بإعلان الالتزامات وتسهيل المرور الآمن للمساعدات الإنسانية، واستعادة الخدمات الأساسية، وانسحاب القوات من المستشفيات والعيادات.

وأعربت الآلية في بيان لها عن استعدادها لدعم الأطراف والداعمين للمحادثات من أجل التنفيذ الكامل لإعلان الالتزامات، وأكدت على أهمية الدعم المستمر والمنسق من قبل المجتمع الدولي الأوسع في هذا الوقت الحرج.