الجيش: مليشيا الدعم السريع ارتكبت انتهاكات جنسية بحق النساء والقصر، ونهب البنوك والمحال التجارية في سوق ليبيا، بنك النيل شارع الستين، البنك السوداني الفرنسي بالخرطوم شارع المعرض.

الجيش: مشاركة المليشيا المتمردة في الصراع القبلي بالجنينة بقصف المدنيين من مواقع تمركزهم بالمدينة ودخولهم طرفا في الأزمة

* تستمر المليشيا المتمردة في ارتكاب الإنتهاكات والأعمال الإرهابية حيال المدنيين والتي تتمثل في إحتلال (١٥) مستشفى بالعاصمة وطرد المرضى واحتجاز الكوادر الطبية واجبارهم على علاج منسوبيهم وتحويلها إلى قواعد عسكرية، بجانب الإستيلاء على منازل المواطنين وطردهم منها ونهب الممتلكات العامة والخاصة وسرقة سيارات مدنية لاستخدامها في الأغراض الحربية.

حاولت المليشيا المتمردة نهب المخزون الإستراتيجي لبنك السودان من الذهب إلا أن قواتنا تصدت لهم.

*تم توجيه ضربات للعدو في جنوب الخرطوم وجبل أولياء دمرت حوالي (٦٠) عربة مسلحة وقتل حوالي (١٠٠) متمرد وعدد كبير من الجرحى.

* جارٍ رصد حركة تعزيز للمليشيا المتمردة من خارج البلاد من اتجاه الغرب على متن شاحنات وعربات لاندكروزر مسلحة.

* قام المتمردون بحملة اعتقالات واسعة بين مواطنين مدنيين بجنوب الخرطوم.

* ننوه إلى مواطنينا الكرام بتفادي التحركات في أي منطقة تحدث بها إشتباكات لقواتنا مع المليشيا المتمردة والحرص على البقاء داخل المنازل واتخاذ ما يلزم من تحوطات حفاظاً على سلامتهم .

* تجدد القوات المسلحة الدعوة لأفراد المليشيا المتمردة بعدم جدوى التمادي في مغامرة التمرد والإستفادة من عفو السيد القائد العام بالتبليغ لأقرب وحدة عسكرية بجميع أنحاء البلاد.

* كما نشير لاستعداد القوات المسلحة بتسهيل ترحيل المرتزقة الأجانب منهم إلى بلادهم بسلام في حالة تسليمهم.