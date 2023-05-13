مفوضية العون الإنساني الاتحادية تُدين الاعتداء المستمر على مقار المنظمات ونهب المساعدات الإنسانية

الخرطوم: السوداني

أعلنت مفوضية العون الإنساني الاتحادية، إدانتها للاعتداءات المستمرة لمجموعات عسكرية متفلتة، على مقار عدد من المنظمات الوطنية والأجنبية ونهب ممتلكاتها، مثل منظمة قطر الخيرية؛ (ADD) البريطانية، السلام للتنمية والإعمار، ومنظمة المنار الوطنيتين، علاوةً على نهب مساعدات إنسانية بمخازن المفوضية الاتحادية في الخرطوم.

وقال نجم الدين موسى، المفوض العام للعون الإنساني، مقرر اللجنة العليا للعمل الإنساني في بيان له: “إن منظمات ومؤسسات العمل الإنساني ليست طرفاً في العمليات العسكرية وتمارس عملها وفقاً للمعايير الدولية القائمة على مبادئ الإنسانية، الحيادية والاستقلالية”.

وأضاف نجم الدين: “فإن المفوضية تؤكد شجبها واستنكارها الشديد لاستمرار تلك المجموعات العسكرية المتفلتة في استهداف المنظمات الإنسانية ونهب ممتلكاتها وترويع العاملين الإنسانيين. وادانتها بأشد العبارات لاحتلال مخازن المفوضية بالخرطوم ونهب كافة المساعدات الإنسانية المخصصة للنازحين والمتأثرين بالأوضاع الراهنة”.

وأكد نجم الدين، رصدهم الدقيق لعمليات النهب والاعتداءات المتكررة، والتنسيق مع كافة المنظمات الإنسانية المتضررة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتقديم المعتدين للعدالة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب وفقاً الأحكام القوانين الوطنية والقانون الدولي الإنساني.