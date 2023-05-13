الجيش: مليشيا الدعم السريع تخرق اتفاق جدة

الجيش: الموقف العملياتي مستقر في جميع ولايات البلاد عدا تدخل المليشيا المتمردة كطرف في الصراع القبلي في ولاية غرب دارفور وقيامها بقصف عدد من قري المواطنين مما تسبب في إزهاق عدد كبير من الأرواح وخسائر في الممتلكات

* تستمر عمليات القصف العشوائي للمتمردين على أجزاء من العاصمة، بجانب إجبار المواطنين على إخلاء منازلهم قسرا لاستخدامها في الأغراض الحربية بعدة أحياء في شرق النيل ووسط الخرطوم وبحري، بجانب استمرار عمليات نهب الممتلكات العامة والخاصة وتخريب المرافق الخدمية

* في خرق فاضح لاتفاق جدة، مازال المتمردون يستخدمون المواطنين كدروع بشرية ويتخذون من المساكن والمرافق العامة منصات للهجوم علي قواتنا، فقد ازدادت الإعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة، حيث قاموا اليوم بنهب المنطقة الحرة في قري ونهب أكاديمية الدراسات الأمنية والاستراتيجية بسوبا

* مازالت المليشيا المتمردة تحتل (٢٢) مستشفى ومرفقا صحيا حولت معظمها لقواعد عسكرية في خرق غير مسبوق للقانون الدولي الإنساني وأعراف الحرب وأخلاقيات القتال

* نصبت قواتنا عدد من الكمائن لمجموعات من المليشيا المتمردة بوسط الخرطوم نتج عنها الاستيلاء على عدد من العربات المسلحة وأسلحة تركها المتمردون ولاذوا بالفرار

* قامت عناصر من قواتنا بعملية تمشيط لمنطقة وسط السوق العربي وتم استرداد حافلة تتبع لشركة لولي كان المتمردون قد قاموا بسرقتها، بجانب الاستيلاء على عدد من الأسلحة تركها المتمردون لدى هروبهم

* تم القبض والقضاء على عدد من قناصة العدو بمواقع متفرقة في بحري والخرطوم

* جارٍ رصد تحركات مجموعات المليشيا المتمردة داخل العاصمة وحركة التعزيز القادمة من خارج الحدود من إتجاه الغرب إلى العاصمة

* تثمن القوات المسلحة لشعبنا وقفته الصلبة إلى جانبها، وصبرهم الطويل على الأوضاع غير الإنسانية التي تسبب بها المتمردون بانتهاكاتهم البشعة بحقهم والتي لا علاقة لها بقوانين الحرب ولا بأعراف وتقاليد السودانيين ولم تشهد لها بلادنا مثيلاً في تاريخها الطويل، ونعدهم ببذل قصارى الجهد لوضع حد لهذه المليشيا المتمردة في أقرب وقت، كما تشيد بقوافل الدعم الشعبي التي تنطلق كل يوم من مختلف مناطق البلاد تعبيراً عن تلاحم الشعب مع قواته المسلحة.