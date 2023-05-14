الفريق اول البرهان يعفي محافظ بنك السودان من منصبه

أصدر رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن، عبدالفتاح البرهان، اليوم قراراً قضى بإعفاء حسين يحي جنقول من منصبه كمحافظ لبنك السودان المركزي، وتعيين برعي الصديق علي أحمد بدلا عنه.

ووجه البرهان وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي وبنك السودان وضع القرار موضع التنفيذ.