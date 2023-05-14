الفريق اول البرهان يعفي محافظ بنك السودان من منصبه

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تجمع الصيادلة المهنيين: نُدين السلوك البربري لمليشيا الدعم السريع المُتمثل في الهجوم على ناقلات الأدوية ونعتبره بمثابة حكم إعدام على مجموعات المرضى وجريمة ضد الإنسانية وِفق نظام روما
أصدر رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن، عبدالفتاح البرهان، اليوم قراراً قضى بإعفاء حسين يحي جنقول من منصبه كمحافظ لبنك السودان المركزي، وتعيين برعي الصديق علي أحمد بدلا عنه.
ووجه البرهان وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي وبنك السودان وضع القرار موضع التنفيذ.
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تجمع الصيادلة المهنيين: نُدين السلوك البربري لمليشيا الدعم السريع المُتمثل في الهجوم على ناقلات الأدوية ونعتبره بمثابة حكم إعدام على مجموعات المرضى وجريمة ضد الإنسانية وِفق نظام روما
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