الجيش: أبشع اعتداء نفذته المليشيا المتمردة اليوم تم علي كنيسة القديسة ماري جرجس بأم درمان، وإطلاق النار على خدام وقسيس الكنيسة مما أدى إلى إصابات بليغة بينهم في انتهاك صارخ لكل قوانين وأعراف الحرب وقيم التسامح الديني والاجتماعي، وإحتلالهم لكنيسة الأقباط بحي النسيم في الحاج يوسف واتخاذها موقعا عسكريا لهم ومنع الطائفة من دخولها لاداء الصلوات

وما يثير السخرية إصدارهم لبيان هزيل يحاولون فيه إلصاق جرائمهم المشهودة بجيش البلاد، وهم الذين برهنوا لكل متشكك على سلوكهم الهمجي الذي ارتبط بهم وبسيرتهم السيئة التي ستحكي عنها الأجيال بعد دمارهم المحتوم، كأسوء نكبة مرت بالبلاد في تاريخها الطويل.

* قامت المليشيا المتمردة اليوم بنهب مقر بعثة اليونيتامس والسفارة الصومالية.

* * فشلت المليشيا المتمردة في تحقيق أهدافها في الاستيلاء على السلطة بالقوة، فلجأت إلى اتباع أكثر أساليب الحرب جبنا وخسة، وذلك بإجتياح العديد من أحياء العاصمة وترهيب شعبنا الصابر باقتحام المنازل ونهب محتوياتها واستغلالها كنقاط إرتكاز ، واتباع سياسة الأرض المحروقة بتدمير مرافق الخدمات ونهب الأسواق والبنوك وقيادة حملة تخريب غير مسبوقة.

* وجهت قواتنا عدد من الضربات لتجمعات من المتمردين وتمكنت من إيقاع خسائر كبيرة في صفوفهم، وتدمير عدد كبير من العربات القتالية والمعدات.