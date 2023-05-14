الخارجية تدين اعتداء مليشيا الدعم السريع على كنيسة المسالمة بأم درمان وتعتبرها منظمة إرهابية

الخرطوم: السوداني

أدانت وزارة الخارجية اعتداء مليشيا الدعم السريع على كنيسة المسالمة بأم درما. وقالت في بيان لها: “مواصلة لنهجها الإرهابي وخرقها للهدنة وانتهاكها الصارخ للقوانين الدولية والأعراف المجتمعية الراسخة، قامت قوات مليشيا الدعم السريع المتمردة اليوم الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣م بهجوم غادر على المصلين بكنيسة مارجرجس بحي المسالمة بمدينة أم درمان، وقاموا بإطلاق النار عشوائيا على المصلين مما أدى إلى إصابة ٣ من الصلين بأعيرة نارية، واعتدوا بالضرب على القس ودخلوا دار النساء العجزة وداخلية البنات الملحقتين بالكنيسة بحثا عن الأموال لسرقتها.. وعندما لم يجدوا الأموال قاموا بسرقة الهواتف النقالة وأجهزة الحاسوب (لاب توبس) الخاصة بالمصلين والكنيسة”.

واضافت الخارجية: “ندين هذا السلوك الإجرامي والانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان والقانون الدولي بالتعرض للمصلين ولدور العبادة، وتدعو المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لإدانة هذا السلوك البربري الذي تقوم به مليشيا الدعم السريع المتمردة بأشد عبارات الإدانة واعتبارها منظمة إرهابية وتحميلها المسؤولية القانونية والأخلاقية”.