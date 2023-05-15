البرهان ينهي خدمة سفراء بوزارة الخارجية

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الخارجية تدين اعتداء مليشيا الدعم السريع على كنيسة المسالمة بأم درمان وتعتبرها منظمة إرهابية
الخرطوم: السوداني
أصدر رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن، عبدالفتاح البرهان، اليوم قراراً قضى بإنهاء خدمة السفير عبدالمنعم عثمان محمد أحمد البيتي والسفير حيدر بدوي صادق من العمل بوزارة الخارجية.
ووجه البرهان وزارة الخارجية والجهات ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ.
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الخارجية تدين اعتداء مليشيا الدعم السريع على كنيسة المسالمة بأم درمان وتعتبرها منظمة إرهابية
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