البرهان ينهي خدمة سفراء بوزارة الخارجية

أخبار السودان
By alsudani 0

الخرطوم: السوداني 

أصدر رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن، عبدالفتاح البرهان، اليوم قراراً قضى بإنهاء خدمة السفير عبدالمنعم عثمان محمد أحمد البيتي والسفير حيدر بدوي صادق من العمل بوزارة الخارجية.

ووجه البرهان وزارة الخارجية والجهات ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ.

alsudani

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