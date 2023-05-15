مسيرات حاشدة لدعم الجيش بمختلف ولايات السودان

متابعات: السوداني

نظمت عددا من الولايات مسيرات حاشدة، دعما للجيش السوداني، ضد قوات الدعم السريع المتمردة، التي تخوض حرباً ضد الدولة والمواطنين، بانتهاكاتهم العديدة ضد الانسانية واستباحة الدماء والمرافق العامة والمساجد والكنائس والمستشفيات، ومنازل المواطنين ونهب ممتلكاتهم.

وسير أهل ابايو بولاية القضارف صباح اليوم مسيرة النصر والمؤازرة دعما وسندا للقوات المسلحة طافت طرقات مدينة القضارف حتى قيادة الفرقة الثانية مشاة. وأكد أهل ابايو إلتفافهم حول القوات المسلحة والوقوف فى خندق واحد حتى يتم تطهير البلاد من العملاء والمرتزقة.

وخلال مخاطبته الحشد الكبير الذي تداعى لقيادة الفرقة المشاة أشاد والي القضارف المكلف محمد عبدالرحمن محجوب بوقفات أهل ابايو الدائمة والداعمة لكافة القضايا الوطنية.

وقال إن هذه القافلة تعد رسالة قوية لكل المرجفين والمرتزقة بوقفة القضارف كافة خلف القوات المسلحة وجدد حرص حكومة القضارف على دعم القوات المسلحة لتحقيق النصر وإعلان البلاد خالية من العملاء والمرتزقة – بحسب ما اوردته وكالة السودان للأنباء.

وحيا كرم الله عباس الشيخ رئيس الهيئة الشعبية لدعم القوات المسلحة؛ مبادرة اهل ابايو فى تقديم هذه القافلة والسند الكبير للقوات المسلحة مشيرا للجهود الكبيرة التى تضطلع بها الهيئة الشعبية لدعم القوات المسلحة على مستوى محليات الولاية الإثني عشر مشيرا لجاهزية أبناء القضارف للانخراط في صفوف القوات المسلحة.

وقطع اللواء الركن أحمد محمد الحسن العماس قائد المنطقة العسكرية الشرقية بتطهير البلاد من العملاء والمرتزقة من مليشيا الدعم السريع والاحتفال خلال الأيام القليلة القادمة باعلان نصرة القوات المسلحة ودحرالمتمردين وقال إن أرواحنا ودمائنا فداءا للوطن.

وفي ولاية النيل الأبيض سيرت قبيلة دويح بقيادة العمدة د. أحمد عبدالرحمن مزمل وعدد من قيادات وأعيان القبيلة، قافلة دعم ومناصرة للقوات المسلحة في حربها ضد مليشا الدعم السريع تحت “شعار جيش واحد شعب واحد”.

وشارك في المسيرة عدد كبير من منسوبي قبيلة دويح بقرى جنوب محلية الدويم وطافت المسيرة شوارع مدينة الدويم ورددت شعارات “جيش واحد شعب واحد” حتى الوصول لحامية مدينة الدويم العسكرية.

وأعلن المتحدثون من قيادات وأعيان قبيلة دويح بالنيل الأبيض دعمهم ومساندتهم للقوات المسلحة بالنفس والمال وهي تخوض معركة الكرامة ضد مليشا الدعم السريع وتدافع عن الوطن وكرامة الشعب السوداني.

وسلمت قيادات القبيلة الدعم العيني لقائد حاميه مدينة الدويم.

من جانبه أبان يونس عبودي ممثل شباب قبيلة دويح أن دعمهم للقوات المسلحة واجب يمليه عليهم الضمير الوطني ، وأضاف أن هذا ديدن قبيلة دويح وتاريخها الحافل بالمواقف الوطنية وأنها ترفض الانسياق وراء العمالة والخيانة.

إلى ذلك عبر قائد حامية الدويم العسكرية عن شكره وتقديره للالتفاف الذي وجدته القوات المسلحة من كل قطاعات الشعب ورفع الروح المعنوية لهم، قائلا أنتم قدمتم الدعم والسند للقوات المسلحة وأن القوات المسلحة ستقدم أرواحها فداء للوطن. وقال إننا نبشركم بأن القوات المسلحة قطعت خطوات متقدمة في حسم المعركة وإن النصر سيكون قريبا بإذن الله.

وفي ولاية كسلا سيرت امارة الهوسا مسيرة دعما للقوات المسلحة. وأشاد والي كسلا المكلف خوجلي حمد عبد الله بالمجاهدات الكبيرة لأبناء قبيلة الهوسا في إعلاء شأن البلاد باعتبارهم جزءً أصيلا من مكونات الشعب السوداني.

جاء ذلك لدى مخاطبته بقيادة اللواء 41 مشاة بكسلا القافلة التي سيرتها امارة قبائل الهوسا بالولاية بحضور ومشاركة من أعضاء لجنة أمن الولاية ومختلف قيادات العمل التنفيذي والمجتمعي بالولاية.

وقال الوالي أن القبيلة جاءت بأعيانها وشبابها ونسائها لتؤكد تلاحمها مع قوات الشعب المسلحة ولتؤكد للقيادة العليا بانها ستظل مواصلة في درب الجهاد دفاعا عن الوطن وعزته.

وأضاف إننا نشكر الهوسا وللهوسا تاريخهم التليد بأنهم كانوا حماة لعزة السودان وقدموا الشهيد تلو الشهيد والجريح تلو الجريح في سبيل إعلاء شأن البلاد وهم على استعداد بالمساهمة في هذه المعركة حتى إذا أدى ذلك للانخراط في صفوف القوات المسلحة.

وتطرق الوالي إلى أدوار الهوسا ومواقفها عبر التاريخ سواء كانت في المهدية ومعركة كرري وشرق السودان إبان أيام الأمير عثمان دقنة.

وأضاف بأنهم جاءوا أيضا ليؤكدوا أنهم سيواصلون في ذات الدرب والسير على طريق الجهاد والاستشهاد حماية للبلاد وأهلها ممتدحا دورهم الكبير والمتعاظم وماظلوا يقدمونه لخدمة البلاد وعزة اهلها.

من جانبه أعرب قائد الفرقة 11 مشاة اللواء ركن حسن أبوزيد عن سعادته لأبناء قبائل الهوسا وهم يعبرون بملحمة تاريخية وقوفهم مع القوات المسلحة وهي تخوض معركة الكرامة واسترداد هيبة الدولة والوطن المسلوبة من المتمردين.

وأضاف أن الوقفة تعتبر سندا حقيقيا للقوات المسلحة وإن الدفع المعنوي والمادي يؤكد تلاحم الشعب مع القوات المسلحة وهي تخوض غمار المعارك وتقوم بالواجب وتقدم الشهيد تلو الشهيد من غير تباهي وإنما واجب مقدس بأن يكون السودان آمنا ومستقرا.

واضاف أن الجموع الهادرة ليست بغريبة عن قبائل الهوسا وهم مشهورون بالتلاحم والتاخي والسواعد القوية التي تدفع بعجلة الاقتصاد بالولاية وهم من أهم العناصر التي ترفد الولاية والسودان بالمحاصيل والجهد لكبير في النواحي الزراعية والبستانية وهم أيادي مرفوعة دوما لبناء الوطن والسبق في الأعمال الاجتماعية وحضورا كل ماكانت البلاد تحتاجهم.

وأكد أبوزيد بان القوات المسلحة ستظل وفيه للشعب السوداني مبينا أن تدافع مجتمع الولاية يمثل رسالة للعالم اجمع بان ينظروا كيف يقف الشعب مع قواته المسلحة وتعاضده معها.

وحيا وكيل امارة الهوسا الدكتور عبد المنعم ادريس يعقوب القوات المسلحة وقياداتها، وقال ان الشعب أعلن بان القوات المسلحة هي المؤسسة الراسخة ويجب ان تحترم وتجد منا الاحترام والتقدير.

واضاف أن الوقفة ماهي إلا تاكيد على الاستمرارية لمجاهدات قبائل الهوسا الذين ظلوا يقدمون الشهيد تلو الشهيد وآخرهم الشهيد عثمان بشير الذي استشهد في معركة الكرامة بالخرطوم لدحر العملاء وعملاء الإرتزاق .

واكد بان القبيلة ستظل تقدم دون من أو أذى للذود عن الوطن وحفظ البلاد من الفتن، مجددا وقوفهم مع القوات المسلحة إلى جانب إعداد القبيلة لعدد (1000) شابا من ابنائها والدفع باخرين للذود عن البلاد.