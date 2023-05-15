محامو الطوارئ: مجموعة مسلحة ضمن مناطق سيطرة قوات الدعم السريع تغتصب (2) من البنات الأجانب داخل السكن الداخلي لهيئة تدريس جامعة الاحفاد للبنات 

الخرطوم: السوداني

أعلن محامو الطوارئ، عن اقتحام مجموعة مسلحة ضمن مناطق سيطرة قوات الدعم السريع بأم درمان شارع العرضة السكن الداخلي المخصص لهيئة تدريس جامعة الأحفاد للبنات، حيث اغتصبت القوات اتنتين من البنات.

وقال محامو الطوارئ: “اقتحموا المبنى وحطّموا الأثاثات الموجودة ووجدوا اثنتين من البنات أجنبيتي الجنسية مختبئتين داخل الحمام الداخلي، حيث تمكنوا من إخراجهما واغتصابهما داخل المبنى. الحالة الأولى (د.ن.ب) 25 عاماً وتم اغتصابها بواسطة فردين من المجموعة. والحالة الثانية (ق.م.ت) 22 عاماً وتم اغتصابها بواسطه 5 من الأفراد تم إسعاف الحالتين وهما قيد المعالجة والتشافي”.