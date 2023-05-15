الجيش: مازالت المليشيا المتمردة مستمرة في التمادي في انتهاج مسلكها الإرهابي حيث اقتحمت يوم أمس مقرات سفارة المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية جنوب السودان والصومال ومقر الملحقية العسكرية للمملكة العربية السعودية، وقامو بإتلاف المستندات وسرقة الأثاثات والسيارات الدبلوماسية في مخالفات غير مسبوقة لحرمة وحماية البعثات الدولية

* واصلت المليشيا المتمردة تعدياتها على الطائفة القبطية حيث قاموا بإجبار خدام مطرانية الخرطوم على الهروب من مبنى المطرانية بسبب مضايقاتهم المستمرة لخدام الدير وسرقة الأموال والمقتنيات الثمينة الموجودة بالمكان، ومحاولاتهم للتعرض للراهبات

* هجمت مجموعة من المليشيا المتمردة اليوم على مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وحرقوا قسم الشرطة ومباني المحكمة وجهاز المخابرات العامة ورئاسة المحلية، بالإضافة إلى ترويع المواطنين وخطف عدد منهم ونهب عدد من السيارات الحكومية والمدنية

* تنبه القوات المسلحة مواطنينا الكرام بتفادي أماكن تجمعات المليشيا المتمردة والحرص على تجنب مواقع الاشتباكات، وتجنب لمس أي أجسام غريبة لحين التعامل معها بواسطة المختصين حرصاً على سلامتهم