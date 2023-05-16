لجان أحياء بحري: تتواصل إنتهاكات الدعم السريع بمدينة بحري حيث تم رصد انتهاك جديد اليوم من قبل مليشيات الدعم السريع و تم توثيق حالة اغتصاب جديدة لقاصر بعمر ١٥ سنة، في الشارع العام بحي كافوري في اتجاه مربع 4 الطريق الفاصل بين مربعي 4 و 5