لجان أحياء بحري: تتواصل إنتهاكات الدعم السريع بمدينة بحري حيث تم رصد انتهاك جديد اليوم من قبل مليشيات الدعم السريع و تم توثيق حالة اغتصاب جديدة لقاصر بعمر ١٥ سنة، في الشارع العام بحي كافوري في اتجاه مربع 4 الطريق الفاصل بين مربعي 4 و 5 أخبار السودانأهم الاخبار By alsudani On 16 مايو, 2023 3:12 م - 0 شارك نشر الخبراضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)