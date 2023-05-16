الحزب الشيوعي: التوقيع علي الإعلان الإنساني في جدة بتاريخ 11 مايو 2023 بالالتزام بحماية المدنيين في السودان وعلى الرغم من انه سحب قضية السودان من طاولة مجلس الأمن وكرّس هيمنة دول محددة تحت قيادة امريكا، إلا انه يجد الترحيب من القوى الوطنية الحية صاحبة المصلحة في استعادة الثورة، والتي تبدأ بإيقاف الحرب وارساء دعائم السلام ورفع ويلاتها عن كاهل الشعب السوداني