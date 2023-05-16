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الحزب الشيوعي: يظل هذا الإعلان ناقصاً ما لم تتبعه آلية واضحة للمراقبة في التنفيذ وخطة واضحة لخروج الصراع المسلح من وسط الأحياء السكنية والمرافق الصحية و الخدمية أو التواجد بالقرب منها وإيقاف القصف الجوي وتدمير البنية التحتية
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الحزب الشيوعي: يظل هذا الإعلان ناقصاً ما لم تتبعه آلية واضحة للمراقبة في التنفيذ وخطة واضحة لخروج الصراع المسلح من وسط الأحياء السكنية والمرافق الصحية و الخدمية أو التواجد بالقرب منها وإيقاف القصف الجوي وتدمير البنية التحتية
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