الحزب الشيوعي: ان الحل الوطني للخروج من الأزمة العامة وويلات الحرب الكارثية يبدأ بوحدة جماهير شعبنا في جبهة جماهيرية واسعة للنضال ضد الحرب ومن أجل ايقافها فوحدة الجماهير وفي طليعتها القوى الحية قادرة على انتزاع الدولة المدنية الديمقراطية وتحقيق كل شعارات الثورة، مما يستوجب مشاركة كل قوى الثورة قيادة وقاعدة في العمل الإنساني لتخفيف اثار الحرب خاصة في العاصمة وفي التعبئة وتنظيم الجماهير للانخراط في هذه العملية الانسانية وتقديم المساعدات بالتنسيق مع المنظمات الدولية