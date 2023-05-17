عاجل (السوداني).. الأمم المتحدة تقول ان خطة الاستجابة الإنسانية للصراع في السودان تتطلب مليارين و560 مليون دولار

* الأمم المتحدة: 220 ألفا باتوا لاجئين في مصر وتشاد وجنوب السودان جراء الاقتتال

* نسعى لتوفير المساعدات لنحو 18 مليون شخص في السودان بقيمة نحو 2.6 مليار دولار

* الأزمة في السودان تجاوزت الحدود وأصبحت إقليمية في ظل شح في المياه والغذاء ونقص الحاجات الأساسية

* قال دوجاريك إن فريق الأمم المتحدة في تشاد أفاد بوصول نحو 80 ألف شخص إلى البلاد – بما في ذلك 60 ألف لاجئ من السودان و20 ألف تشادي عادوا إلى ديارهم