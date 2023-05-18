الجيش: تلقت مجموعات المليشيا المتمردة اليوم عدداً من الضربات في جنوب الخرطوم وأم درمان وشمال بحري نتج عنها تدمير عشرات العربات المسلحة والقتلى من بينهم قادة بارزون

* قامت المليشيا بتدمير كلية الأحفاد الجامعية وعدد من المرافق التعليمية في وقت سابق، واليوم قاموا باحداث تخريب واسع بكلية النهضة الجامعية بالخرطوم.

* حاولت مجموعات من المليشيا المتمردة صباح اليوم الهجوم على مقر قوات شرطة الإحتياطي جنوب الخرطوم، والتي تمكنت من صدهم وتدميرهم بجسارة، وأجبروا المتمردين على الفرار مخلفين وراءهم عدداً من الأسلحة والمعدات والعربات المسلحة.

* حاولت مجموعات من المليشيا المتمردة في نيالا مهاجمة قواتنا، إلا انهم اجبروا على الفرار بعد أن أنزلت بهم قوات الفرقة (١٦) مشاة عقابا حاسما وكبدتهم خسائر كبيرة.

* نجدد تنويهنا لمواطنينا الكرام بأن مجموعات من المليشيا المتمردة أصبحوا يرتدون زي القوات المسلحة ويطالبوهم بإخلاء منازلهم باسم الجيش، نشير إلى أن القوات المسلحة لم ولن تطلب من مواطنيها إخلاء منازلهم، بل تدعوهم إلى التمسك بها وعدم إتاحة الفرصة للمخربين والمتمردين للاستيلاء عليها أسوة بمناطق أخرى بالعاصمة القومية.