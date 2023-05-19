وفاة أكثر من (٣٨) شخصاً بنيالا بعد تجدد المُواجهات بين الجيش والدعم والسريع والنهب المسلح

نيالا: محجوب حسون

تجددت الاشتباكات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بنيالا بولاية جنوب دارفور عصر أمس الخميس ومازالت مستمرة اليوم الجمعة بعد توقيع ميثاق لـ(٨٠) قبيلة بالولاية تدعو إلى وقف الحرب وإيجاد ممرات إنسانية.

وتوفي جراء الاشتباكات حيدر حامد جمعة، حميد حامد جمعة، خديجة مصطفى، أحمد كمال سمبكا، حسام كمال، وضاح السيد الحاج، محمد جمال، ناصر بيلو، النذير محمد الساير (بالنية) مهندس كهرباء بأمانة حكومة الولاية، الحجة حبيبة تاج الأصفياء، ردينة تاج الأصفياء علي، محمد عبد الحميد، محمد سليمان، زوجة المساعد ادريس محمد، ابنة عم الحكم عبد الشكور حي السكة حديد (النسيج) وطفلتان بحي الجبل (بين جبيلين) ومصطفى علي حميدان بحي الامتداد ومازالت الاشتباكات مستمرة، فيما قتل (٢٠) آخرون بمحلية برام بجنوب دارفور بسبب أحداث النهب المسلح في طريق نيالا – برام.