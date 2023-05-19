بدر ناصر الخرافي: زين السودان نجحت في تواصل عمل شبكتها تحت ظروف صعبة للغاية

قال بدر ناصر الخرافي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة زين، بأن شركة زين في السودان بذلت مجهودا جبارا للمحافظة على استمرارية عمل الشبكة وتسهيل التواصل بين الناس رغماً عن الظروف الصعبة التي تحول لي دون ذلك مع شح الوقود وانعدام الكهرباء في عدد كبير من المناطق اضافة لصعوبة الوصول لصيانة المحطات في مناطق مختلفة.

واعرب الخرافي عن سعادته بالنجاح الذي تحقق في المحافظة على عمل الشبكة إلى حد كبير وتوفير الخدمة لملايين المشتركين من الشعب السوداني في هذه المحنة واشاد الخرافي بالمجهود الجبار الذي بذله منسوبي شركة زين والشركة الكويتية السودانية القابضة من مهندسين وقطاع تجاري وإداريين في انجاز هذا العمل الجبار في ظروف محفوفة بالمصاعب والمخاطر، مؤكداً بأن زين ستكون دائما على عهدها والتزامها تجاه مشتركيها الكرام والمجتمع السوداني، مع الدعاء لله سبحانه وتعالى أن يمن على السودان الشقيق بالاستقرار والأمان و تجاوز هذه المحنة.