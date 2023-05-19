مصادر (السُّوداني): قوات من الدعم السريع تقتل مجموعة من إحدى عصابات (9) طويلة في كافوري وتستولى منهم على أموال منهوبة من البنك السعودي السوداني

بحري: السوداني (خاص)

تحصلت (السُّوداني) على معلومات مؤكدة حول التفاصيل الكاملة لعملية السطو المسلح على البنك السعودي السوداني فرع كافوري، حيث دارت – مطلع الأسبوع الماضي – هناك معركة نهب مسلح راح ضحيتها (13) فرداً من عصابة تتبع لمجموعة (9) طويلة.

وقال شهود عيان لـ(السُّوداني)، إن عصابة (9) طويلة حاولت اقتحام البنك، إلا أن فرد حراسة كان يجلس داخل البنك، أطلق الرصاص في الهواء، ما جعل أفراد العصاية يفرون من البنك، ويلجأون إلى نقطة ارتكاز تتبع للدعم السريع، حيث أبلغوهم أن ثمة أفراداً من الجيش داخل البنك.

وأضاف شهود العيان: “جاءت قوة من الدعم السريع، وتمكن فرد الحراسة من الفرار، وأطلقت القوة الرصاص الكثيف على البنك؛ ثم غادرت المكان، وبعدها عاد أفراد (9) طويلة واقتحموا البنك ونهبوا الأموال، ووضعوها داخل جوالات، وعند خروجهم من البنك، عادت ذات قوة الدعم السريع، وأطلقت الرصاص عليهم ما أدى لوفاة (13) فرداً من العصابة وإصابة آخرين، ومن ثم قامت قوات الدعم السريع بنهب جوالات الأموال المنهوبة ووضعها على متن (التاتشرات) وغادروا المكان مسرعين، تاركين خلفهم جثث وجرحى عصابة (9) طويلة غارقين في دمائهم على الأرض”.

وقال احد شهود العيان: (الدعم السريع قام بعملية نهب سريع).