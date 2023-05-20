مصادر: اليوم التوقيع على اتفاق هدنة إنسانية يوقف فيها إطلاق النار لمدة 7 أيام

الخرطوم: عادل سنادة

كشفت مصادر مطلعة، على انه سيتم اليوم، توقيع اتفاق هدنة إنسانية بين الجيش والدعم السريع في مدينة جدة، يوقف فيها إطلاق النار لمدة 7 أيام تبدأ بعد 48 ساعة من التوقيع، يتم فيها خروج المتمردين من المستشفيات ويتم إصلاح وصيانة الخدمات الأساسية ماء كهرباء وقود وتشغيل المستشفيات وتوزيع الاغاثات للمحتاجين وجمع الجثامين ودفنها.

واوضحت المصادر ان التوقيع – تحت الرعاية السعودية الامريكية – لن يشمل الدخول في آي التزام سياسي، لان وفد القوات المسلحة المفاوض فني عسكري، تفويضه فقط بتوقيع هدنة لتمرير المساعدات الإنسانية فقط.