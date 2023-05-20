(السوداني) تورد تفاصيل جديدة حول اتفاق الهدنة بين الجيش والدعم السريع

الخرطوم: عادل سنادة

حددت الحكومة السودانية ميناء بورتسودان ومطار بورتسودان ومطار دنقلا ومطار وادي سيدنا ومطار الشهيد صبيره بغرب دارفور بالاضافة إلى 3 مداخل جويه للمساعدات الإنسانية، التي سيتم إدخالها للبلاد عقب التوقيع على اتفاق الهدنة بين الجيش والدعم السريع الذي سيتم اليوم.

وقالت مصادر (السوداني) ان المساعدات الإنسانية أفردت لها (4) مراكز توزيع وهي: بورتسودان لخدمة ولايات الشرق – ومدينة ود مدني لخدمة ولايات الوسط – وولاية الخرطوم – ومدينة عطبرة لتسهيل تقديم الخدمات الانسانيه للولاية الشمالية ونهر النيل – ومدينة الأبيض لتخدم التسهيلات اللازمه لكردفان الكبرى – بالاضافة إلى مدينة الجنينة لتقديم ما يلزم لسكان ولايات دارفور.