(السوداني) تنشر تفاصيل الرقابة على الهدنة بين الجيش والدعم السريع

كتب: عادل سنادة

تاكيداً لما اوردته (السوداني)، تم التوقيع قبل قليل على اتفاق هدنة إنسانية بين الجيش والدعم السريع لمدة 7 أيام في جدة.

وعلمت (السوداني) ان الرقابة على الهدنة سيكون بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية بواسطة الأقمار الاصطناعية والمسح الحراري والرادار ومواقع التواصل الاجتماعي وكذلك الطرفين على الأرض.

وبلغت التبرعات الأولية حتى الآن 100 مليون من المملكه العربيه السعودية ومثلها من الولايات المتحدة الأمريكية وتبرعات الشعب السعودي لمساعدة الشعب السوداني في هذه المحنه الطارئة.