مفوض عام العون الإنساني ينسق مع المجتمع الدولي تفاصيل إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين في السودان

بورتسودان: السوداني

التقى نجم الدين موسى عبد الكريم، مفوض عام مفوضية العون الإنساني عضو ومقرر اللجنة العليا لمعالجة الاوضاع الإنسانية المترتبة على الاحداث الاخيرة، بمقر إقامته بمدينة بورتسودان التي يزورها هذه الأيام، بكل من المدير القطرى لمنظمة منسق وكلات الأمم المتحدة (OCHA) السيدة فكتوريا سيد اومناكا, وممثل منسق المساعدات الإنسانية التابع للأمم المتحدة السيد انتوان جيرارد فى اجتماعين منفصلين واخر مشترك جمع الاتنين.

تطرق لقاء OCHA إلى ترتيبات كيفية نقل المساعدات الإنسانية من بورتسودان إلى ولايات كسلا والقضارف والجزيرة وسنار.

فيما تطرق اللقاء الثاني المشترك الذي جمع المدير القطرى لمنسق وكالات الأمم المتحدة ومندوب منسق المساعدات الإنسانية التابع للأمين العام للمتحدة، تطرق الى إمكانية وصول الطواقم الطبية التابعة للمنظمات الدولية إلى ولاية الخرطوم للمساهمة في علاج جرحى العمليات التي تدور هناك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع المتمردة وكيفية الاستفادة من الكوادر الطبية السودانية العاملة في المنظمات الأممية إذا توفر القدر المطلوب من الأمن الذي يضمن سلامة العاملين في الحقل الإنساني.