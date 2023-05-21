خالد عمر يوسف: محنة الحرب الذميمة التي ابتلى بها أهل السودان يمكن أن تتحول لفرصة لوضع البلاد على الطريق الصحيح

الخرطوم: السوداني

قال المهندس خالد عمر يوسف، ان اتفاق جدة لوقف إطلاق قصير الأمد والترتيبات الانسانية خطوة أخرى مهمة في طريق ايقاف هذه الحرب اللعينة، وتمنى أن يتم الالتزام من القوات المسلحة والدعم السريع بنصوص الاتفاق بما يخفف المعاناة عن الناس، وأن تتوفر الإرادة اللازمة لتطويره لوقف دائم لإطلاق النار ولحل سياسي يجلب سلاماً مستداماً.

وأضاف: “الشكر والتقدير للملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الامريكية على وقوفهم بجانب السودان في هذه المحنة وتسخيرهم جهداً مقدراً للوصول لهذا الاتفاق، والتحية أيضاً لكافة الجهود الاقليمية والدولية التي ساعدت في تحقيق هذه الخطوة وفي حشد الدعم الانساني لمعالجة الأوضاع التي خلفتها الحرب”.

وأوضح خالد ان محنة الحرب الذميمة التي ابتلى بها أهل السودان، يمكن أن تتحول لفرصة لوضع البلاد على الطريق الصحيح، طريق الوحدة والسلام والتحول المدني الديمقراطي المستدام والجيش الواحد القومي المهني، وقال: “يمكن بلوغ هذه الغايات بنبذ الانقسامات وخطابات الكراهية والتحشيد والاستفادة من دروس الماضي. فهلا استثمرنا هذه الفرصة الأخيرة قبل فوات الأوان.. لا للحرب”.