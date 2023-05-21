الدقير: نتمنى أن ينهض جميع السودانيين بإرادة وطنية موحدة لإنقاذ بلادهم من ويلات الحرب وتداعياتها

الخرطوم: السوداني

قال رئيس حزب المؤتمر السوداني، المهندس عمر الدقير، ان توقيع اتفاق الهدنة الانسانية بين الجيش والدعم السريع؛ خطوة إيجابية أخرى في اتجاه معالجة الكارثة الانسانية وإنهاء الحرب. ورحب الدقير بالاتفاق ونتمنى الالتزام الصارم به من الطرفين في كل أنحاء السودان.

وتقدم الشكر للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة لتيسير الوصول لهذه الخطوة المهمة.

واضاف الدقير: “نناشد المجتمع الدولي والاقليمي مواصلة استنفار الجهود وتنسيقها لتقديم المساعدات الانسانية للمتأثرين بالحرب، والعون العاجل لإعادة تأهيل المشافي العامة وبقية مرافق الخدمات الأساسية المتضررة من العمليات العسكرية.. نتمنى أن ينهض جميع السودانيين بإرادة وطنية موحدة لإنقاذ بلادهم من ويلات الحرب وتداعياتها، ووضعها على سِكّة التحول المدني الديمقراطي ومباشرة انجاز مطلوباته وفي مقدمتها إنهاء حالة تعدد الجيوش لصالح جيش وطني واحد ينأى عن السياسة، والعدالة، والاصلاح الاقتصادي والتنمية”.