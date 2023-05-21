الجيش: تقديراً لجهود الوساطة السعودية والأمريكية، وتخفيفا على مواطنينا من تداعيات التمرد المشئوم وتسهيلا للنواحي الإنسانية والحياتية لهم، وقعت القوات المسلحة السودانية في جدة مساء أمس على إتفاق لوقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية مع المليشيا المتمردة

* مدة وقف إطلاق النار قصير المدى سبعة أيام تدخل حيز التنفيذ يوم الإثنين الموافق ٢٢مايو٢٠٢٣م في تمام الساعة التاسعة وخمس وأربعين دقيقة مساءاً

* ينحصر الإتفاق على الجوانب العسكرية والفنية الخاصة بترتيبات وقف إطلاق النار المؤقت وإجراءات حرية تنقل المدنيين وحمايتهم من العنف والإنتهاكات التي ظلت تمارسها بحقهم المليشيا المتمردة منذ بداية إندلاع التمرد بجانب إخلاء المستشفيات وصيانة مرافق الخدمات والموضوعات ذات الصلة دون التطرق لمناقشة أي أوضاع سياسية، وسيتم إرفاق النص الأصلي للإتفاق مع البيان

* تعلن قواتكم المسلحة إلتزامها بنص الإتفاق وتأمل أن تلتزم المليشيا المتمردة بما جاء فيه