دعم من العاملين بمشروع الجزيرة لمراكز الإيواء بمدني  

ود مدني: السوداني

سير العاملون بمشروع الجزيرة، قافلة لدعم مراكز الإيواء بمدينة ود مدني، تحتوي على 12 سلعة ضرورية والمراتب.

وقال محافظ مشروع الجزيرة بالإنابة، إبراهيم مصطفى، أن القافلة جاءت بمبادرة من العاملين بالمشروع لدعم جهود الولاية في إيواء الأسر المتضررة من الحرب في الخرطوم والمشاركة في المحنة التي تمر بها البلاد.

من جانبه ناشد وزير الشباب والرياضة بالولاية، طارق عبد الرحمن رئيس لجنة إستقبال وإيواء المتضررين منظمات المجتمع المدني بدعم مراكز الولاية. واوضح أن الولاية تستقبل يومياً أعداداً كبيرة من المتضررين بالحرب مشيدا بجهود المواطنين والشباب بالداخليات.